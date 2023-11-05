في اليوم العالمي للمعلم.. حفاوة وتكريم واسعين لمربي الأجيال.. خبراء: إنجازات كبيرة للدولة لتحسين أوضاع المدرسين.. أبرزها رفع الحد الأدنى وصندوق "الرعاية"

قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا.. كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا.. أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي.. يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا .. تلك الأبيات قالها الشاعر أحمد شوقي تبجيلا وتقديرا وإجلالا للمعلم الذي يمثل قيمة كبرى فى المجتمع المصرى لأنه يربى النفوس والعقول التى تبنى المجتمع ويحق له ان نحتفل به فى مصر وان يحتفى به العالم ككل فى الخامس من نوفمبر كل عام ، لتقدير الدور المهم الذي يلعبه المعلمون في بناء الأجيال القادمة. المعلمون هم حجر الزاوية في نظام التعليم، وهم مسؤولون عن تعليم وتوجيه الطلاب وإعدادهم للنجاح في الحياة.

أكد الدكتور محمد عبدالهادي، أستاذ المناهج وطرق التدريس كلية التربية جامعة القاهرة لـ “البوابة نيوز” إن مصر قدمت للمعلمين العديد من الإنجازات التى ساهمت بشكل كبيرفي الفترة الأخيرة لرفع كفاءاتهم وتحسين أوضاعهم، منها: رفع الحد الأدنى للأجور للمعلمين إلى 3000 جنيه مصري ويعد هذا الإنجاز من أهم الإنجازات التي قدمتها مصر للمعلمين في الفترة الأخيرة، حيث يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمعلمين وتوفير حياة كريمة لهم.

إنشاء صندوق رعاية المعلمين ويهدف صندوق رعاية المعلمين إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمعلمين وأسرهم، ويقدم الصندوق العديد من الخدمات للمعلمين، منها توفير الرعاية الصحية للمعلمين وأسرهم وتقديم المساعدات المالية للمعلمين في حالات الطوارئ وتوفير أنشطة ترفيهية وثقافية للمعلمين وأسرهم.

وإنشاء هيئة تقويم التعليم والتدريب وتهدف هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى ضمان جودة التعليم وتطوير كفاءة المعلمين، وتقوم الهيئة بالعديد من المهام، منها تطوير المناهج التعليمية ووسائل التدريس وتقييم أداء المعلمين وتقديم الدعم الفني للمعلمين.

إطلاق برامج تدريبية للمعلمين في مختلف المجالات التعليمية والتربوية وتهدف برامج التدريب التي تقدمها الدولة للمعلمين إلى تطوير كفاءتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات التعليمية والتربوية، وتشمل هذه البرامج العديد من الموضوعات، منها أساسيات التدريس وتكنولوجيا التعليم والتقييم التربوي وإدارة الصف

تطوير المناهج التعليمية ووسائل التدريس وتعمل الدولة على تطوير المناهج التعليمية ووسائل التدريس لجعلها أكثر فاعلية، وتشمل هذه الجهود تطوير المناهج التعليمية وتطوير وسائل التدريس التكنولوجية.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس كلية التربية جامعة إسكندرية لـ "البوابة نيوز": من أهم الإنجازات التي قدمتها مصر للمعلمين في يومهم العالمي 2023 :اولا ..إصدار قانون تنظيم مهنة التعليم يهدف قانون تنظيم مهنة التعليم إلى تنظيم عمل المعلمين وضمان حقوقهم وواجباتهم، ويتضمن القانون العديد من المواد التي تنظم عمل المعلمين، منها:تحديد شروط الالتحاق بمهنة التعليم وتحديد حقوق المعلمين وواجباتهم وإنشاء مجلس لتنظيم مهنة التعليم، إصدار قانون تنظيم مهنة التعليم ثانيا ..إنشاء مجلس لتعليم المعلمين و يهدف مجلس لتعليم المعلمين إلى تطوير كفاءة المعلمين ورفع مستوى أدائهم، ويضم المجلس العديد من المتخصصين في مجال التعليم، من بينهم المعلمون والخبراء التربويون ،ثالثا ..إطلاق جائزة المعلم المصري المتميزو تهدف جائزة المعلم المصري المتميز إلى تكريم المعلمين المتميزين في مختلف المجالات التعليمية والتربوية، وتمنح الجائزة للمعلمين الذين يحققون إنجازات مميزة في مجال التدريس أو البحث التربوي أو خدمة المجتمع.

وأضاف: تهدف هذه الإنجازات إلى تقدير دور المعلمين في بناء الأجيال القادمة ورفع كفاءتهم وتحسين أوضاعهم حتى يكونوا قادرين على أداء مهامهم على أكمل وجه ، هذه بعض الإنجازات التي قدمتها مصر للمعلمين في الفترة الأخيرة، وتهدف هذه الإنجازات إلى تقدير دور المعلمين في بناء الأجيال القادمة ورفع كفاءتهم وتحسين أوضاعهم حتى يكونوا قادرين على أداء مهامهم على أكمل وجه.

لماذا نحتفل باليوم العالمى للمعلم فى الخامس من نوفمبر؟

الدكتورة إيمان عبداللطيف، أستاذ علم النفس التربوي كلية التربية جامعة حلوان لـ " البوابة نيوز " : نحتفل باليوم العالمى للمعلم فى الخامس من نوفمبرلأنه يوافق ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين في عام 1966. هذه التوصية هي وثيقة دولية تحدد حقوق ومسؤوليات المعلمين ومعايير إعدادهم الأولي وتدريبهم اللاحق وتهدف الاحتفالات باليوم العالمي للمعلم إلى تقدير دور المعلمين في المجتمع ورفع مستوى الوعي بأهمية التعليم وتعزيز تطوير مهنة التعليم.

وأضافت: في مصر يتم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك إقامة حفلات تكريم فى الجامعات والمدارس للمعلمين المتميزين وتنظيم مسابقات وأنشطة ثقافية وفنية للطلاب وإطلاق حملات توعية بأهمية التعليم ،وتهدف هذه الاحتفالات إلى تقدير دور المعلمين في بناء الأجيال القادمة وتعزيز جودة التعليم في مصرويتم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك بتقديم الجوائز للمعلمين المتميزين ،تنظيم المؤتمرات والندوات حول التعليم وإطلاق حملات التوعية بأهمية التعليم.