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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل خمسة أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين بالمكسيك

الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية
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أعلنت السلطات المكسيكية مقتل خمسة أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية، وذلك على مشارف مدينة "بويبلا".

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد عن شرطة مدينة "بويبلا" قولها إن الضحايا الخمسة كانوا على ما يبدو يحرسون شاحنات غاز عندما وقع الهجوم، مشيرة إلى أنه كان على الأرجح يهدف إلى سرقة الوقود.

وتقع مدينة "بويبلا" إلى الشرق مباشرة من مكسيكو سيتي، وقد عانت منذ فترة طويلة من العصابات التي تعمل على سرقة الوقود من خطوط الأنابيب الحكومية.. كما أن حوادث إطلاق النار بين العصابات والسلطات شائعة بالمنطقة

المكسيك مسلحين بويبلا