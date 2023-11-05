إيهاب منصور يبحث مع محافظ الجيزة عددًا من الموضوعات العاجلة

اجتمع المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لبحث عدد من الموضوعات بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



تحدث النائب خلال الاجتماع عن عدد من الموضوعات العاجلة منها السير العكسي في عدد من الشوارع مما يسبب تعطيل حركة المرور وحوادث شبه يومية، وطالب بتواجد دوريات لمنع حدوث ذلك.



كما تحدث منصور عن تخصيص أرض الشركة الشرقية للدخان لإنشاء مستشفى عام بالعمرانية وأشار المحافظ إلى أهمية هذا الأمر ووعد بالعمل على تسهيل وتسريع الإجراءات. كما أشار النائب إلى ضرورة متابعة تجديدات مستشفى الصدر بالجيزة حيث أنها المستشفى الرئيسي مطالبًا وكيل وزارة الصحة بالمتابعة.



كما تحدث النائب عن تعمد بعض مسئولي المساحة بالجيزة تأخير صرف التعويضات لإزالات المنفعة العامة وطالب بسرعة الصرف ومحاسبة مسؤولي المساحة على التأخير.



كما طلب استكمال خطة رصف شوارع العمرانية، واستعجال رصف شارع مصرف الكونيسة، حيث اشار النائب لحصوله على موافقة من هيئة النقل العام باستحداث خط سير جديد لأتوبيسات مجهزة لذوي



الإعاقة بالعمرانية وطالبوا بتمهيد شارع مصرف الكونيسة عند الطريق الدائري لسير الأتوبيسات فيه.



وتم أيضًا خلال الاجتماع مناقشة الرقابة على الأسواق والأسعار، ووجه المحافظ بتعليمات مباشرة الى وكيل وزارة التموين بالجيزة للتفعيل.