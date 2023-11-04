وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة لمعرفة نوعية الأسلحة المستخدمة من الاحتلال في غزة

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتشكيل لجنة من الطب الشرعي لمعرفة نوعية الأسلحة والذخيرة التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة وأحدثت إصابات مؤثرة ومدمرة بأجسام المصابين الفلسطينيين القادمين من غزة، مؤكدا أن هذه الإصابات قد تنتج عن استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دولية.

وكشف وزير الصحة تفاصيل زيارته اليوم لمستشفيات العريش، موضحًا أن هناك أكثر من سيارة إسعاف تنتظر مصابي غزة عند معبر رفح لعلاجهم في مصر.

وقال وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تستقبل 50 حالة مصابة يوميا تأتي من معبر رفح للعلاج، مضيفًا: «هناك أطفال نسبة الحروق تصل إلى في جسمهم تصل إلى 60%، وهناك أطفال فقدوا عائلتهم بصورة كاملة».

وأضاف ، مساء اليوم السبت، أن هناك مجموعة من الأطباء الأكفاء المصريين في كل التخصصات لعلاج مصابي أطفال غزة، موضحًا أن الوزارة تقوم بأقصى جهد لعلاج مصابي غزة داخل المستشفيات المصرية.

وتابع: سيتم تشكيل لجنة من الطب الشرعي لمعرفة نوعية الأسلحة والذخيرة التي استخدمها جيش الاحتلال وأحدثت مثل هذه الإصابات المؤثرة والمدمرة بجسم المصابين غزة، وهذه الإصابات قد تنتج عن استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دولية.

وأوضح، أن هناك خطة متكاملة لاستقبال أضعاف الأعداد من المصابين من الأشقاء بغزة، بالإضافة إلى وجود خطة لاستقبال مصابي الأورام من غزة.

ولفت، إلى أن مصر تقف بجانب أشقائها في كل الدول الحدودية ولا يمكن أن يزايد أحد على دور مصر، حيث نستقبل الأشقاء من السودان وليبيا وفلسطين وكل ما يحدث مشكلة مصر حاضرة وبقوة لدعم الأشقاء.