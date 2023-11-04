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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

لندن تستخدم منصات التواصل في التعرف على المحتجين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت الشرطة البريطانية في لندن أنه سيكون هناك "تركيز أكبر"، على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص من خلال الوجوه للكشف عن السلوك الإجرامي في الاحتجاجات، نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت قوة الشرطة البريطانية أنه سيتم جلب حوالي 1900 رجل شرطة إضافي، من أغلب أنحاء لندن وقوات أخرى بالمملكة المتحدة، للمساعدة في التعامل مع الأحداث، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا"، اليوم السبت.
وتشهد لندن مظاهرات على نطاق شامل ، منذ عدة أسابيع للمطالبة بوقف فوري لهجمات إسرائيل على غزة.
ومن المقرر تنظيم مسيرة أخرى، من أجل فلسطين، في "ميدان ترافالجار"، مساء السبت.
 

وذكرت قائدة الشرطة، كارين فيندلاي أن القوة ستتعامل مع احتجاجات "فقط أوقفوا النفط"، وعشرات من الفعاليات الأخرى، المقرر تنظيمها في "بونفاير نايت"، بالإضافة إلى احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، على مدار اليومين.
وفي حديثها في مؤتمر صحافي، عبر الانترنت، يوم الجمعة، أشارت إلى استخدام أساليب أكثر دقة عند القيام بإجراء اعتقالات خلال الحشود الضخمة.

لندن تستخدم منصات التواصل في التعرف على المحتجين الشرطة البريطانية الاحتجاجات التواصل الاجتماعي