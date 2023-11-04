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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط 4 أشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 14 كيلو حشيش وهيدرو بالقاهرة

احد المتهمين
احد المتهمين
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القى رجال مباحث القاهرة القبض على 4  أشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 14 كيلو حشيش وهيدرو و673 قرص مخدر بالاميرية والسلام والشروق.

تعود البداية عندما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الأميرية وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواه").

كما تم ضبط (ربة منزل) بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتها (673 قرص مخدر مختلف الأنواع).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عامل ، سائق "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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سقوط 4 أشخاص حشيش وهيدرو الاميرية والسلام والشروق قسم شرطة الأميرية