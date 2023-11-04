سقوط 4 أشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 14 كيلو حشيش وهيدرو بالقاهرة

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 14 كيلو حشيش وهيدرو و673 قرص مخدر بالاميرية والسلام والشروق.

تعود البداية عندما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الأميرية وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواه").

كما تم ضبط (ربة منزل) بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتها (673 قرص مخدر مختلف الأنواع).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عامل ، سائق "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.