بالصور.. وزير التنمية المحلية يصل إلى الدقهلية لبدء جولته داخل المحافظة

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء عمرو فاروق مساعد مدير سلاح الإشارة رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ، صباح اليوم السبت، لديوان عام محافظة الدقهلية، لبدء جولتهما داخل المحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات ومعارض بيع وتسويق المنتجات اليدوية وتفقد اصطفاف المعدات الهندسية للوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وافتتاح ميدان رمسيس بشارع الجيش في المنصورة .

استقبل وزير التنمية المحلية ومساعد مدير سلاح الإشارة، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدى الجرواني ، السكرتير العام المساعد.

تبدأ الزيارة بإفتتاح مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ضمن المشروع القومى الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بديوان عام محافظة الدقهلية

ومن المقرر أن يتفقد وزير التنمية المحلية اصطفاف عددا من المعدات الهندسية للمراكز والمدن والاحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

وسيفتتح وزير التنمية المحلية ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره وتجديده والذي يتضمن رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر وخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بعد صيانة الحدائق العامة بداية من استاد المنصورة وصولًا الى ميدان ام كلثوم ويتفقد بعد ذلك معرض السلع الاستهلاكية بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة ثم يتفقد بعد ذلك مشروع امتداد المشاية الجديد علي النيل ويضم طريق سيارات وممشي سياحي ترفيهي لأبناء الدقهلية بإجمالي طول 1,250 متر ، ويتم تنفيذه علي عدة مرحلتين ، المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 متر يضم طريق سيارات بعرض 6 متر وممشي سياحي علي النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

ويختتم وزير التنمية المحلية زيارته لمحافظة الدقهلية بإفتتاح معرض "مبادرة أيادي مصر" والمقام في حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والذي سيستمر على مدار 10 أيام حيث سينتهي بتاريخ 14 شهر نوفمبر الجاري 2023 . ويهدف المعرض الى الاهتمام بالمنتجات اليدوية والتراثية ودعمها والحفاظ عليها، وكذلك توفير فرص العمل للشباب والسيدات وكل من لديه موهبة وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية.

محافظ الدقهلية يستقبل وزير التنمية المحلية

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