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السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب مزق سائق توك توك وجهه بـ63 غرزة في دار السلام

الضحية
الضحية
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أمرت جهات التحقيق بدار السلاح اليوم السبت بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالب اصيب بجرح قطعي بالوجة بلغ 63 غرزة علي يد سائق توك توك بسبب خلافات بينهما ، بدائرة القسم ،  وطالبت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوقوف علي ملابسات الواقعة ، وطلب التحريات حول الواقعة . 

كان تلقى قسم شرطة دار السلام   إشارة من المستشفي العام، باستقبال  "شاب "، 22 سنة، ومقيم دائرة القسم، مصاب بجروح غائرة في الوجه.

وبالإنتقال والفحص تبين ان وراء إرتكاب الواقعة سائق توك توك "

وبعمل التحريات تبين تصادف حدوث مشادة كلامية بين  سائق توك توك بالشارع محل الواقعة ،والضحية قام علي أثرها المتهم بالتعدي علي الضحية بسلاح ابيض واحدث الاصابة المنوه عنها ، ولاذ بالفرار وتكثف الاجهزة الامنية من ضبط واحضار المتهم .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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