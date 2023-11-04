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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بقتل شاب في المرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي الجنايات بتجديد حبس المتهمين بقتل شاب في المرج 45 يوم على ذمة التحقيقات 

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه بعد انتهاء الصفه التشريحية للمتوفى.

وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية للمباحث وضبط المتهمين بالواقعة.

وعثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب مقتول بالرصاص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة باحد الشوارع بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مقتول بطلقات نارية، وبسؤال والده اتهم 3 اشخاص بارتكاب الواقعة، ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

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