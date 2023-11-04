البنتاجون يحد من زيارات مسؤوليه لإسرائيل

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن الحد من زيارات مسؤولين كبار في البنتاجون لإسرائيل "حتى إشعار آخر"، على خلفية التصعيد في قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وجاء في بيان لوزير الدفاع، أمس الجمعة، أن المسؤولين في الوزارة سيكون من المطلوب أن يحصلوا على إذن خاص للقيام بمثل هذه الزيارات.

ونصح أوستن أعضاء الكونجرس بعدم القيام بزيارات لإسرائيل قد تتطلب مساعدة من البنتاجون.

وأكد أوستن أن البنتاجون سيواصل دعم زيارات الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لإسرائيل. كما لا تشمل القيود وزير الدفاع نفسه ونائبه ورئيس هيئة الأركان المشتركة وقادة الأجهزة العسكرية.