11 ميدالية متنوعة لمصر في اليوم الأول بكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

أسدل الستار حول منافسات اليوم الأول من بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

واستطاع المنتخب المصري تحقيق 11 ميدالية متنوعة بواقع خمس ميداليات ذهبية، وخمس ميداليات فضية، وميدالية برونزية.

حقق الميداليات الذهبية كلًا من: “طه عادل في وزن 54 كجم، محمد المنياوي في وزن 190 كجم، صفاء حسن في وزن 73 كجم، مظهر تمام في وزن 80 كجم، ومحمد صبحي في وزن 88 كجم“.

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: “فؤاد السيد في وزن 54 كجم، حسام الجعفري في وزن 170 كجم، إيمان شلبي في وزن 73 كجم، مندي أحمد عبد العظيم في وزن 65 كجم، وحسن العطار في وزن 80 كجم“.

وحصل اللاعب عبد الباسط موسى على الميدالية البرونزية في وزن 97 كجم.

حضر منافسات اليوم الأول من البطولة كلًا من الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة منار علي موسى مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات بوزارة الشباب والرياضة.

يشارك في منافسات البطولة 70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوي، غينيا، كينيا، مصر“.

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين، وقد استعد المنتخب جيدًا لها فقد بدأها بمعسكر مغلق منذ فترة بالمركز الأولمبي بالمعادي، وتم انتقاله إلى فندق الإقامة بصالة حسن مصطفى.