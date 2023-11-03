رانيا ياسين للعدو الإسرائيلى: أنتم إخوان الشيطان والله منتقم

استنكرت الفنانة رانيا ياسين مجازر الكيان الإسرائيلي المجرم، مع الشعب الفلسطينى من مدنيين وأطفال ونساء، وما حدث منذ لحظات من قصف المصابين المدنيين، أثناء توجههم لتلقى العلاج.

وعلقت على الأحداث "ضرب سيارة الإسعاف اثناء خروجهم للعلاج في مستشفي العريش في مصر ثم ضرب مدخل مستشفي الشفا في غزه وضرب مستشفي الاندونسي ايضا".

وتابعت "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم أيها المجرمين انتم اقسم بالله اخوان الشيطاين بل انكم تعلمون الشيطان كيف يعمل اللهم لا ترفع لهم راية في غزه اللهم انتقم منهم بأسمك المنتقم الجبار اللهم اشفي الجرحي وأرحم شهداء اهل غزه".

يذكر أن الكيان الإسرائيلي المجرم يقوم بكل جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطينى الحر الأعزل، من المدنيين السلميين والنساء والأطفال والشيوخ، وسط صمت غربى ومنظمات حقوق الإنسان، ويقوم العدو المجرم بضرب المستشفيات والمدارس والأماكن السكنية بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.