الخارجية الروسية: لا آفاق لاستئناف العمل بصفقة حبوب البحر الأسود

صرح نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، اليوم الجمعة، أنه لا توجد آفاق لاستئناف العمل بصفقة حبوب البحر الأسود فى ظل الموقف الحالى للدول الغربية.

وقال جروشكو فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إنه لا توجد آفاق لاستئناف صفقة الحبوب فى ظل الموقف الحالى للغرب، فلم يتم فعل أى شيء على الإطلاق فى هذا الاتجاه".

وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أن الغرب لم يتخذ خطوة واحدة للاقتراب من موقف موسكو فيما يتعلق بمبادرة البحر الأسود، موضحًا: "إذا كان الغرب يهتهم جديًا بالأمن الغذائى العالمي، فيجب عليه إلغاء جميع الإجراءات والقيود غير القانونية المفروضة على قطاعنا الزراعى بأكمله، بما فى ذلك منتجى الأسمدة، وبالتأكيد للمنتجين الزراعيين، وعودة البنك الزراعى الروسى لاستخدام نظام سويفت (للمدفوعات المصرفية الدولية)".

يُشار إلى أن صفقة حبوب البحر الأسود توقفت عن العمل فى 17 يوليو الماضى بعد انسحاب روسيا من الاتفاق، الذى تم التوصل إليه فى البداية فى أسطنبول فى يوليو 2022، بسبب فشل شركاء موسكو فى الاتفاق فى تنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بروسيا.