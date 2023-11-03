وزير الأوقاف يتفقد توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بالغردقة

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة نائبًا عن محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم الجمعة، عملية توزيع طن واحد من لحوم صكوك الإطعام ؛ على الأسر الأولى بالرعاية بمدينة الغردقة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.

حضر التوزيع الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر والدكتور عبدالباسط عثمان مدير الدعوة بمديرية والشيخ اسماعيل السباعي مدير ادارة اوقاف الغردقة.

جاء هذا في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي وإطعام الأوقاف.

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