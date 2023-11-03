بـ 63 غرزة.. سائق توك توك يمزق وجه طالب بسلاح أبيض بدار السلام

شهدت منطقة دار السلام واقعة مأساوية، عندما أقدم سائق توك توك بالاعتداء على طالب وتمزيق وجهه بسلاح أبيض، وإصابته بإجمالي 63 غرزة، بسبب خلافات بينهما.

تلقى قسم شرطة دار السلام إشارة من المستشفي العام، باستقبال "طالب 17 سنة، ومقيم دائرة القسم، مصاب بجروح غائرة في الوجه.

وبالانتقال والفحص تبين ان وراء إرتكاب الواقعة سائق توك توك "

وبعمل التحريات تبين تصادف حدوث مشادة كلامية بين سائق توك توك بالشارع محل الواقعة،والضحية طالب قام علي أثرها المتهم بالتعدي علي الضحية بسلاح ابيض واحدث الاصابة المنوه عنها، ولاذ بالفرار وتكثف الاجهزة الامنية من ضبط واحضار المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.