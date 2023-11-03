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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات ميدانية للمرور على محطات الوقود في محافظة دمياط

محطات
محطات
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قاد اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط، اليوم الجمعة، حملة على محطات الوقود  بمدينه كفر البطيخ بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين، حيث تم المرور على محطات الوقود للتأكد من استقرار الأوضاع والالتزام الكامل بالأسعار المقررة قانونيا ولا توجد أي معوقات وأن العمل بمحطات الوقود يسير بشكل منتظم تحت اشراف روضة منير نائب المدينة وإدارة النظافة وإدارة المتابعة الميدانية.

شهدت أسعار البنزين اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 ارتفاعًا جديدًا، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين بكافة أنواعه حيث رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، والتي يتم تطبيقها فعليًا اعتبارًا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.


 سعر بنزين 92

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شاملا الضريبة على القيمة المضافة

سعر بنزين 95

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.


 

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

بنزين 80 سعر اللتر 10 جنيهات
بنزين 92 سعر اللتر 11 جنيها ونصف
بنزين 95 سعر اللتر 12 جنيها ونصف


 

 


 


 

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