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الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

عالم الحكايات فى مستهل البرنامج الثقافى لمكتبة مصر الجديدة للطفل

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
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تقدم مكتبة مصر الجديدة للطفل برنامج ثقافي خلال شهر نوفمبر يبدأ من اليوم الجمعة بورشة عمل بعنوان "عالم الحكايات"، حيث يستمتع الأطفال الصغار بالقصص القصيرة الجميلة والمعبرة،  والمعززة بالعرائس التى تمثل حيوانات الغابة، وهي قصص تربوية جميلة  يمكن للأطفال إستنتاج الحكمة منها بسهولة، وتتطرق الحكايات بشكل مبسط الى  القضية الفلسطينية  ، واغتصاب الارض الفلسطينية بدون وجه حق.

كما تنظم المكتبة  فى 12 من ظهر غد السبت  4 نوفمبر ورشة المسكات والتى يتعلم من خلالها الاطفال كيفية صنع ماسك بأستخدام الفوم والورق والتى تتناول شخصيات عالم ديزنى لاند الشهيرة وفى مقدمتها الاميرة بياض الثلج والاقزام السبعة.

وفى 12 من ظهر الاحد 5 نوفمبر تنظم المكتبة ايضا ورشة "سلة الحلوى " يتعلم خلالها الاطفال  تصميم سلة هدايا للحلويات باستخدام الخيوط والفوم وخامات البيئة الطبيعية.

مكتبة مصر الجديدة البرنامج الثقافي الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة