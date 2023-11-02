تحت شعار "الحلم الأخضر".. جامعة أسيوط تعلن نوفمبر الجاري شهرًا للبيئة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن إطلاق الجامعة؛ لشهر البيئة للعام الثاني على التوالي، والمقرر أن تمتد فعالياته، على مدار شهر نوفمبر الجاري، تحت عنوان: "CoP28- Assiut"، وذلك تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى الحرص على تنظيم هذا المنتدى سنويًا، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بقضايا البيئة، والمناخ؛ ودعمًا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إرساء ركائز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وحماية مواردها؛ تفعيلًا لإستراتيجية مصر 2030، والذي جاء متزامنًا العام الماضي، مع استضافة مصر لمؤتمر "COP27" العالمي، وما حققته من نجاح مشهود.

وكشف الدكتور المنشاوي؛ عن إتاحة الفرصة، هذا العام، لكافة جامعات الإقليم؛ للمشاركة ضمن فعاليات الجامعة؛ وذلك من خلال توجيه الدعوة لمختلف الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة الموجودة فى محافظة أسيوط؛ للانخراط والتنافس الطلابي الإيجابي في فاعليات المنتدى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ إن منتدى هذا العام، يأتي؛ تحت شعار: "الحلم الأخضر"، ويضم عددًا من الفاعليات الطلابية، والبيئية؛ لطلاب كليات جامعة أسيوط، والجامعات المشاركة، مضيفًا أنه من المقرر، أن تنطلق فعاليات المنتدى الأسبوع القادم، وتمتد أنشطته على مدار الشهر؛ من خلال عدة محاور مختلفة؛ ثقافية، ورياضية، وفنية؛ لنشر الثقافة البيئية، والتعريف بقضاياها المختلفة.