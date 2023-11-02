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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ورش تعليمية وفنية احتفالًا بمرور 3 أعوام على افتتاح متحف كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورش تعليمية وفنية، اليوم الخميس، وذلك احتفالا بمرو 3 أعوام على افتتاحه، تعرف من خلالها الاطفال على مقتنيات المتحف بجولة إرشادية.

وتضمن الاحتفال ورشة تلوين لبعض القطع الأثرية الموجودة بمتحف كفر الشيخ، وفى الختام قدم قصر ثقافة أنور المعداوي عرض للكورال.

وكان قد نظم متحف كفر الشيخ ملتقى علمي، على هامش الاحتفال بمرور ثلاثة أعوام على افتتاحه، تضمن عددًا من المحاضرات منها: 

  • محاضرة بعنوان "منحوتات وسياقات من الإقليمين السادس والسابع في مصر السفلى خلال العصرين البطلمي والروماني" ألقاها الدكتور صبحي عاشور أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة حلوان وعضو اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف.
  • محاضرة بعنوان "أحدث الاكتشافات الأثرية بكفر الشيخ"  ألقاها الدكتور حسام غنيم  مدير عام منطقة آثار كفر الشيخ.
  • محاضرةبعنوان"المتاحف الإقليمية بين الواقع والمأمول" ألقاها الدكتور السيد محمد البنا مدير عام إدارة التوثيق والتسجيل لمتاحف الوجه البحري والقناة والمشرف العام على متحف كفر الشيخ «سابقًا».

 

 

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متحف كفر الشيخ قصر ثقافة انور المعداوي 3 اعوام على متحف كفر الشيخ قطاع المتاحف