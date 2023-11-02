في ذكرى إعلان وعد بلفور.. الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بتطبيق العدل والإنصاف

طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولى بضرورة التحرك الجاد والفورى لوقف الحرب الإسرائيلية الشرسة التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى، وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

وطالبت جامعة الدول العربية، بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، والعمل على وجه السرعة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الاستثنائية الطارئة بتاريخ 26 أكتوبر الماضى، بشأن "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية وحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية".

ودعت الجامعة العربية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 106 لإعلان بلفور، مجلس الأمن لممارسة اختصاصاته في تحمل مسؤولياته بتطبيق قواعد القانون الدولي بمعايير العدل والإنصاف وتجاوز حالة العجز والغياب، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة وغير مسبوقة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.