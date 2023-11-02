بوجبا يواجه أزمة قد تنهي حياته الكروية

يسعى الفرنسى بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي، لإنقاذ مسيرته في ظل ثبوت تعاطيه المنشطات، بعد العينة العشوائية التى وقع فيها.

وتصل عقوبة تلقى المنشطات للإيقاف لمدة 4 أعوام، وهى العقوبة التى من المفترض أن يتلقاها بوجبا، والتي تهدد أيضا فسخ تعاقده مع اليوفي.

وكان بوجبا قد تم عمل فصح له بعد مباراة بالدوري الإيطالي، في أغسطس الماضي، والتى أظهرت إيجابية عينة المنشطات العشوائية.

وكان آخر ظهور لبوجبا في الملاعب خلال مباراة يوفنتوس ضد إمبولي، في يوم 3 سبتمبر الماضي، وتم إيقافه مؤقتا منذ يوم 11 من ذات الشهر.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن القضية ستباشر من قبل السلطات المحلية، ولن يتم التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية.

وأكدت الصحيفة أن عقوبة إيقاف بوجبا ستعلن في غضون 10 أيام، وسيكون أمام بوجبا 20 يوما للاتفاق مع هيئة مكافحة المنشطات حول عقوبة مخففة.

وأوضحت أن النجم الفرنسي الفائز بمونديال 2018، يواجه عقوبة الإيقاف 4 أعوام، وهناك مساعي للتوصل لاتفاق ودي بشأن تقليص العقوبة إلى عامين، وفى حال فشل الاتفاق الودي، سيخضع لجلسة استماع أخرى بعد 40 يوما.

ويوجد احتمال ضعيف للغاية بأن يفلت بوجبا من الأزمة بإيقاف 3 أشهر فقط، إذا أثبت أن تعاطيه العقار المنشط لم يكن مقصودا.