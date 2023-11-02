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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مساعد أمين الـ"فاو": الزراعات المروية بمياه الأمطار ستتأثر نتيجة الأحداث المناخية الحادة

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
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أكد عبدالحكيم الواعر مساعد الأمين العام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن المنظمة تعمل مع وزارة الموارد المائية والري بشكل دؤوب على مستوى التشغيل وبناء القدرات في القطاع المائي.
 وقال الواعر ، خلال جلسة بعنوان "دمج سياسات المياه والمناخ في الرؤى الوطنية للتنمية المستدامة"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير من أسبوع القاهرة السادس للمياه، إن أسبوع القاهرة للمياه كان شهادة للالتزام المستمر ومناقشة التحديات التي تواجهها المنطقة في قطاع المياه، مشيرا إلى أنه العالم كله عمل على تحديد الأولويات والسياسات ذات الأولوية، فما شاهدناه خلال الفترة الماضية كان عبارة عن العمل في جزر منعزلة وهذا جعلنا لعقود نهدر الموارد والوقت.

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 وأضاف أن ندرة المياه التحدي الأساسي الذي يواجه المنطقة وتأثيرها على الغذاء، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتقنيات الزراعية الحديثة مثل الزراعة بدون تربة نزرع، لكن لا يمكننا أن نزرع بدون مياه.
  
وأوضح مسئول "الفاو" أن أمن الغذاء مترابط بشكل كبير مع توافر المياه لذا نحتاج لنظم حديثة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن ٥٤ مليون شخص في المنطقة يعانون من سوء التغذية.

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وأشار إلى أن التغير المناخي ضاعف من تحديات المياه والتأثير على القطاع الزراعي، موضحا أن الزراعات المروية بمياه الأمطار ستتأثر نتيجة الأحداث المناخية الحادة والظواهر الجوية المتطرفة.

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وإنطلق الأحد الماضي، إسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

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