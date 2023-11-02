الإعدام لمتهم بقتل زوجته العرفي بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق صاحب ورشة خراطة إلى فضيلة مفتي الجمهورية للتصديق على حكم الإعدام له لقيامه بقتل زوجته "العرفي" بعد تعذيبها وإجبارها على ممارسة الرزيلة مع أصدقائه لجلبهم المخدرات له وحددت المحكمة جلسة 26 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي

ورفضت هيئة المحكمة دفاع المتهم بشأن انعدام مسؤليته بسبب تناول المخدرات وإدمانه لها ونوهت المحكمة أن ذلك لا يدرء المسؤلية عنه ومن ثم وجب أخذه بأقصى قدرًا من الشدة لاسيما وأن الثابت بالأوراق تعذيبه واحتجازه للمجني عليها.

وترجع أوراق القضية عندما وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام صاحب ورشة خراطة بقتل زوجته " العرفي" بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة.

وجرى عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليها ربة منزل 38 سنة، عثر على جثتها في منزل بالطابق الأرضي ومقيدة بالحبال وتوجد آثار تعذيب على جسدها وتهشم في الجمجمة وآثار تعدي جنسى عليها.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقي القبض على زوجها ويدعى "س ل م" 45 سنة، وبتضييق الخناق عليه اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، بسبب إدمانه للمخدرات فطلب من زوجته ممارسة الرزيلة مع أصدقائه مقابل أن يحضروا له جرعات المخدرات فرفضت فقيدها بالحبال وتعدى عليها بالضرب المبرح وسمح لمروجي المخدرات ممارسة الرزيلة معها رغما عنها مقابل أن يحضروا له جرعات المخدرات حتى لفظت أنفاسها.

وأمام نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، اعترف المتهم تفصيليا بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة بحبسه وتقديمه للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.