"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء أمس، نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من محافظات (المنيا، أسيوط، بني سويف، الشرقية، الأقصر، المنوفية، سوهاج، الفيوم، قنا، أسوان).

وأضاف أنه يمكن للممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.

كما يؤكد الجهاز فتح باب التظلم لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات، بدءا من اليوم الخميس الموافق ٢ نوفمبر ولمدة أسبوعين.