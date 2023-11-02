ميكالي يتحفظ على مواجهة كولومبيا وديا ويطالب بمنتخب أوروبي

رفض البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى العرض الذى تقدمت به إحدى شركات التسويق لمواجهة كولومبيا وديًا، فيما يواصل الجهاز الفنى والإدارى بالتنسيق مع اتحاد الكرة، البحث عن بدائل لإقامة وديتين فى المعسكر المقبل.

وتلقى منتخب مصر الأولمبى عرضا من نظيره المنتخب الكولومبى، للعب مباراة ودية فى شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين فى إطار استعدادات أولمبى الفراعنة.

طالب ميكالى مسئولى اتحاد الكرة بسرعة إنهاء الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر نوفمبر المقبل فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

واشترط ميكالى أن تكون المواجهات الودية أمام منتخبات أوروبية أو من منتخبات أمريكا اللاتينية، لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة وإكساب لاعبى المنتخب الأولمبى مزيد من الخبرات بالاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.



وباءت محاولات المنتخب الوطنى الأولمبى بقيادة البرازيلى ميكالى بالفشل فى المشاركة ببطولة السعودية الودية التى تقام لنفس الفئات السنية للتحضير لتصفيات أسيا المؤهلة للأولمبياد، والمقرر إقامتها نوفمبر الجارى بمشاركة 4 منتخبات أسيوية.



وتحفظت السعودية على طلب منتخب مصر بداعى اقامة الدورة للاحتكاك بالمنتخبات الأسيوية استعدادا للتصفيات المؤهلة للأولمبياد.