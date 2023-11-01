كأس ألمانيا.. بروسيا دورتموند يصعد لدور الـ 16 بفوز صعب على هوفنهايم

حقق فريق بروسيا دورتموند، فوزا صعبا على ضيفه هوفنهايم، بهدف نظيف، منحه بطاقة العبور إلى دور الـ16 في كأس ألمانيا في المباراة التي جرت، مساء اليوم، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

سجل ماركو رويس هدف الفوز لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 43 من عمر اللقاء بعد استلامه لعرضية زميله يوسف موكوكو، وتلقى أوزان كاباك، مدافع هوفنهايم، بطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وكان بوروسيا دورتموند قد تعادل مع إينتراخت فرانكفورت، الذي يضم المهاجم المصري عمر مرموش، بنتيجة 3 - 3 في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

