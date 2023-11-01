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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا الدفاع السعودي والأمريكي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

وزير الدفاع السعودي
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان
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بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي يزور واشنطن، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وفق رؤية البلدين المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الأنباء السعودية واس أن اللقاء شهد استعراض علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجال العسكري والدفاعي، وسُبل تعزيزها وتطويرها، ودور البلدين الريادي إقليميًا ودوليًا في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

خالد بن سلمان بن عبد العزيز واشنطن لويد أوستن