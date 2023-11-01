كولر يسعى لفك "عقدة" صن داونز في المواجهة الرابعة

يخوض السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية ومصيرية أمام صن داونز مساء اليوم في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

تعتبر مواجهة الأهلي ضد صن داونز الرابعة للسويسري مارسيل كولر خلال مسيرته مع الأهلي بعد 3 مباريات لعبها أمام بطل جنوب أفريقيا، ولم يتذوق “كولر” طعم الفوز خلال الـ3 مواجهات الماضية.

ويبحث “كولر” عن فك عقدة صن داونز بتحقيق اول انتصار على الفريق الجنوب افريقي في المواجهة الرابعة.

وكانت المواجهة الأولى للسويسري كولر أمام صن داونز في ذهاب دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل في استاد القاهرة بنتيجة 2-2 ، ثم الخسارة في جنوب افريقيا بنتيجة 2-5، وأخيرا الخسارة بهدف نظيف في ذهاب دورى السوبر الأفريقى.

يذكر أن الخسارة بخماسية في مدينة بريتوريا كانت نقطة التحول فى مسيرة مارسيل كولر مع الأهلي بشكل جذري مع الفريق، ورسمت الطريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.