ياسر الهضيبي: مصر أرض السلام وآمنة بسواعد أبنائها

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أن سيناء آمنة ومطمئنة وقبلة للجميع بسواعد أبنائها الذين أعادوا إليها الأمن والأمان والاستقرار، وشيدوا وعمروا واستثمروا فيها.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية صنعت الثورة العمرانية والصناعية والسياحية والزراعية، علاوة على تحقيق استثمارات بالمليارات؛ ليشهد العالم كله أن مصر التي استطاعت استرداد أرضها في 1973، والدفاع عنها والحفاظ عليها، هي رمز الأمن والأمان، وأرض السلام.

وأدان الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بقطاع غزة، والتى كان آخرها استهداف حي جباليا بشمال قطاع غزة.

واختتم: استمرار الصمت الدولي والعربي على هذه المجازر أمر لا يمكن تفسيره، خاصة أنه يهدم مبادىء حقوق الإنسان والقيم الإنسانية التي تغنت بها دول العالم الأول على مدار عقود، والذي يقف الآن داعما بقوة لآلة الحرب الإسرائيلية واستهداف المدنيين العزل، وتشجيع الاحتلال على حرب الإبادة التي يمارسها منذ السابع من أكتوبر ضد سكان القطاع.