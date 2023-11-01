صلاح وكهربا وعبد المنعم يتصدرون قائمة المرشحين لأفضل لاعب فى إفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين الـ 30 المرشحين للقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2023.

ويقام حفل جوائز الأفضل لعام 2023 يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش بالمغرب.

ويتصدر الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى، قائمة الـ 30 مرشحا، والتى يشاركه في صدارتها المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، والنيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي.



وجاء المرشحون كالتالى:

- مصر: محمد صلاح ، محمود كهربا ، محمد عبد المنعم ، محمد الشناوي.

- الجزائر: رامي بن سبعيني ، رياض محرز .

- بوركينا فاسو: إدموند تابسوبا .

- الكاميرون: فرانك أجوسا ، فينسينت أبو بكر.

- كوت ديفوار: إبراهيم سنجاري ، سيكو فوفانا .

- الكونغو الديمقراطية: شانشيل مبيمبا ، فيستون مايلي .

- غانا: محمد قدوس ، توماس بارتي .

- غينيا: وسيرهو جيراسي .

- مالى: يفيس بيسوما .

- المغرب: أشرف حكيمي ، عز الدين أوناحي ، حكيم زياش ، سفيان أمرابط، يحيى جبران، ياسين بونو ، يوسف النصيري .

- نامبيا: بير شالوليلى.

- نيجيريا: فيكتور أوسمين .

- السنغال: ساديو ماني ، بابي سار .

- جنوب إفريقيا: بيرسي تاو .

- تونس: محمد علي بن رمضان .

