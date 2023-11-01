السبت.. متحف الأقصر يفتح أبوابه مجاناً للمصريين احتفالاً بذكرى اكتشاف مقبرة الملك الذهبي

أعلن متحف الأقصر للفن المصري القديم، السماح للمصريين بدخول المتحف مجاناً، يوم السبت المقبل الموافق ٢٠٢٣/١١/٤ وذلك بمناسبة الإحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر في ذكرى إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

ويستقبل متحف الأقصر للفن المصري القديم الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، وذلك في الفترة الصباحية: من الساعة 9:00 حتى 2:00 ظهرًا، ويغلق شباك التذاكر في تمام الساعة 1.30 ظهرًا، أما الفترة المسائية فتكون من الساعة 5:00 حتى 9:00 مساءً، ويغلق شباك التذاكر في تمام الساعة 8.30 مساء.

وتبلغ أسعار تذاكر دخول المتحف للزوار المصريين والعرب، الزائر 30 جنيه مصري والطالب: 10 جنيهات مصري، أما للزوار الأجانب تبلغ قيمة التذكرة 200 جنيه مصري، والطالب: 100 جنيه مصري، حيث يتم الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية، ويتم التصوير بالموبايل مجاني (بدون فلاش).

كما أعلنت إدارة المتحف، عن الدخول المجاني - ماعدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية - للفئات التالية: الأطفال تحت سن 6 سنوات، وكبار السن من المصريين والعرب المقيمين فوق 60 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين.

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