شيخ مشايخ القبائل: القطيعة بين سيناء ومصر انتهت خلال مرحلة التنمية الأولى

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن ما استعرضه رئيس الوزراء لخطة التنمية في سيناء واستماعه لمتطلبات الأهالي يعكس النظرة البعيدة للقيادة السياسية إلى المنطقة، موضحا أن أهالي سيناء كانوا ينتظرون لفترات طويلة حتى العبور إلى القاهرة ولكن مرحلة التنمية الأولى في شمال سيناء شملت 5 أنفاق تحت الماء لتسهيل حركة المرور.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن “القطيعة بين سيناء ومصر انتهت خلال مرحلة التنمية الأولى”، موضحا أنهم خلال دقيقتين أصبحوا يصلون إلى الإسماعيلية عبر الأنفاق، متابعا أن مشاريع الزراعة الموجودة جيدة جدا وكبيرة مما يعكس نظرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى سيناء على كونها سلة الغذاء لمصر.

كما تابع أن هناك بعض سكان الوادي ليس لديهم أملاك ويمكن للدولة جلبهم إلى سيناء ومنحهم الأملاك وزيادة عدد السكان لسد الفجوة بالبشر وزيادة الرقعة الزراعية وبالتالي غلق بوابة الشر، خاصة مع بدء المرحلة الثانية من تنمية سيناء.