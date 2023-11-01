في اليوم العالمي للنباتيين.. وصفات صحية لأطعمة تحمي من السمنة المفرطة

يحتفل العالم اليوم الأربعاء، الموافق ١ نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للنباتيين، بهدف تسليط الضوء على أهمية المحافظة على الجسم من خلال تناول الخضراوات الصحية والمفيدة، وتجنب السمنة المفرطة باعتبارها مرض يصيب العديد حول العالم.

وصفات صحية للحماية من السمنة

هناك عدد من الوصفات الصحية التي تحتوي على الخضروات والفاكهة لحماية الجسم من خطر السمنة، وذلك وفقًا لموقع "verywellhealth"، وذلك تزامنًا مع الاحتفال السنوي باليوم العالمي للنباتيين، والتي جاءت كالتالي:

هذه الوصفات تحتوي تحمي من السمنة المفرطة نتيجة الإكثار من المأكولات السريعة التي تحتوي على الكثير من الدهون.

1 - سلطة الحمص

يعرف عن سلطة الحمص أنها من ضمن المأكولات الصحية التي ينصح بتناولها لأنها تحتوي على العديد من الأصناف المختلفة أولهم “الحمص المسلوق - الخس - الخيار - الطماطم - الفلفل الأحمر والأخضر - بصل - إضافة ليمون وملح على حسب الرغبه، هذا الطبق سيحمك من السمنة والتخلص من الدهون.

2 - سلطة الفواكه بالعسل

سلطة الفواكه بالعسل من ضمن الأطباق المفضلة لدى الكثير حيث يمكنك إضافة كل ما تحبه من أنواع الفواكه مع إضافة عسل على حسب الرغبة، ويحتوي الطبق على “التفاح القطع - الخوخ - الموز - الكيوي”.

3 - سلطة الزعتر بالزيت الزيتون

إذا كنت من عشاق الأعشاب وخصوصًا الزعتر فيمكنك استخدامه كطبق سلطة مميز، وذلك مع اضافة قطع الطماطم وزيت الزيتون وإضافة ليمون على حسب الرغبة، وهذه الوصفة ستشعرك بالشبع لفترة طويلة.

وهناك طريقة أخرى وهي إضافة قطع الجبن على السلطة مع إضافة البصل وبعض السمسم مع إضافة التوابل المفضلة لديك.

المشكلات الصحية للسمنة

أصبحت السمنة من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشارا بين الكبار والأطفال أيضًا، حيث أنها تزايد خطر الإصابة بفقدان الذاكرة «الزهايمر»، وارتفاع ضغط الدم، والسكر والسرطان بأنواعه، والسكتات الدماغية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي يجب اتباع نظام غذائي سليم من أجل الحد من تلك الأزمة التي أصبحت ظاهرة خلال الأعوام الأخيرة.

كشفت الأبحاث الكندية الجديدة، أن زيادة الوزن تؤثر على الصحة العقلية لدى الفرد، وذلك أحد الأسباب الأساسية التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف، خاصةً لدى الشباب، حيث أن مرض الزهايمر والسمنة المفرطة يسببان تغيرات سلبية في عمل الخلايا العصبية في مناطق معينة من الدماغ.

وقال الدكتور «فيليب موريس»، في جامعة «ماكجيل» الكندية، إن التخلص من مشكلة السمنة قبل الشيخوخة سيسمح بالحد من مخاطر الإصابة بالخرف والأمراض التنكسية العصبية، موكدًا أن الدراسات حتى الآن لم تتوصل إلى الأسباب الرئيسية وراء إصابة الشباب بمرض الزهايمر، ولكنهم يفترضون أن السمنة تعطل عمل الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ.

وأضافت الدراسات، أن السمنة تساهم في تطور مرض الزهايمر، نتيجة تسارع انحطاط المادة الرمادية في بعض مناطق القشرة الدماغية، مشيرين إلى ان مرض الزهايمر هو أكثر أشكال الخرف شيوعًا، يتميز بوجود آفتين رئيسيتين في الدماغ: لويحات الشيخوخة، والتشابك الليفي العصبي.

وأوضحت، أن السمنة تؤثر سلبًا على صحة الدماغ، خاصةً في المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات مرض الزهايمر، قد يؤدي هذا إلى تفاقم أعراض مرض الزهايمر في حالة ظهوره، موضحة: «كلما زاد الوزن زادت مستويات فقدان خلايا الدماغ لديهم وانخفاض تدفق الدم في الدماغ»، بالإضافة إلى بعض الأضرار التي لحقت بالألياف التي تربط خلايا الدماغ، حيث تغير السمنة الوظائف العقلية للفرد.