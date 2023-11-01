الصين: الأزمة الأوكرانية لا تزال ممتدة مع تفاقم الوضع الإنساني على الأرض

قال نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، إن الأزمة الأوكرانية لا تزال ممتدة مع نزوح ملايين الأشخاص وتفاقم الوضع الإنساني على الأرض.

ودعا شوانغ في كلمته أمام مجلس الأمن، وفقا لوكالة ألأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء، طرفي الصراع إلى الامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي، والالتزام بمبادئ الضرورة والتمييز والتناسب، وبذل الجهود لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وأضاف أن الصين تدعو دائما إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في أقرب وقت ممكن، موضحا أن بلاده الصين التزمت دائما بتعزيز محادثات السلام، وكانت تأمل دائما في التوصل إلى تسوية سياسية مبكرة، وتحث الأطراف المعنية على الاستجابة بشكل إيجابي لدعوة المجتمع الدولي للسلام، وتعزيز الانخراط، وحشد التوافق، وتهيئة الظروف تدريجيا لاستئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن.

وأكد نائب ممثل الصين أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب السلام والحوار، وستواصل الاتصالات والتواصل مع كل الأطراف المعنية، وستعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية واستعادة السلام والاستقرار في أوروبا.

