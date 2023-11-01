"صناعة الشيوخ": زيارة رئيس الوزراء لسيناء رسالة حاسمة للحفاظ على أمن مصر

أكد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن زيارة وكلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى شمال سيناء بحضور اتحاد قبائل سيناء وعدد من الرموز السياسية والإعلاميين، أكدت مجموعة من الحقائق.

وأوضح أنه فى مقدمة هذه الحقائق؛ حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر والحفاظ على حدودها، وإحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل أرض الفيروز.

وقال "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، إن الرئيس السيسى أول قائد فى تاريخ مصر يعطى أكبر اهتمام لإحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل أرض الفيروز، من خلال تدشين العديد من المشروعات العملاقة داخل محافظة سيناء، التى أصبحت حالياً تملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتصبح واحدة من أهم المناطق الواعدة اقتصادياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.

وأضاف أن مصر بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية الحكيمة وبسالة أبطال القوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية، حققت نجاحات كبيرة أبهرت العالم كله بعد النجاح الكبير فى تحويل تلك الرقعة الغالية من أرض مصر من بؤرة حاولت قوى الشر والظلام والإرهاب اختطافها وتحويلها لإمارة إرهابية، إلى واحة للأمن والاستقرار والبناء والتنمية والتعمير عبر سلسلة من المشروعات القومية العملاقة لتنمية المنطقة اقتصادياً واجتماعياً، وتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى مجالات المياه والصرف والرى والزراعة والتعليم وغيرها من المشروعات الخدمية باستثمارات أكثر من 600 مليار جنيه، تتضمن 208 مشروعات فى جميع القطاعات.

ولفت إلى أن جهود الدولة المصرية نجحت ولأول مرة فى التاريخ فى ربط سيناء لأول مرة فى تاريخها بمدن القناة والوادى والدلتا من خلال مجموعة من الأنفاق وربطها بجميع محاور التنمية فى المحافظات المجاورة، مؤكداً أن ذلك الأمر جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة العديد من المشروعات فى مختلف المجالات داخل أرض الفيروز، وهو ما سيكون له أثر إيجابى كبير على سيناء فى تحسين مستوى المعيشة مواطنى وأهالى سيناء.

وشدد المهندس محمد المنزلاوى على أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقدرون الدور التاريخى والمهم والبطولى الذى قامت به قبائل وشيوخ وأهالى سيناء الشرفاء على مر التاريخ، من حماية بوابة مصر الشرقية، ومساندة أبطال وصقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية تخليصسيناء من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين.

ووجه كل التحية والاحترام والتقدير لجميع مواطنى وأهالى سيناء الحبيبة.