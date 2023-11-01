ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر الأربعاء، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مُقتضب صادر عن الشركة دون تفاصيل. 
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء نحو 8500 شهيد وإصابة أكثر من 21 ألفا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.
 

شركة الاتصالات الفلسطينية قطاع غزة انقطاع خدمات الاتصالات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين