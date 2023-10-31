وكيل أول النواب: زيارة رئيس الوزراء لسيناء كشفت 4 حقائق مهمة

أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة شمال سيناء كشفت عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها الحرص الحقيقى من مصر قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً على الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من ارض سيناء الطاهرة والمقدسة.

وقال " سعد الدين " فى تصريحات له منذ قليل : إن الحقيقة الثانية تتمثل فى استمرار جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مواصلة تشييد المشروعات القومية العملاقة داخل أرض سيناء لتكون هذه المنطقة المهمة فى بؤرة اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها مثمناً ما حققته مصر من مشروعات تنموية كبيرة ومشروعات البنية الاساسية من طرق وأنفاق ومحاور جعلت سيناء ترتبط ارتباطاً حقيقياً بالوادي والدلتا بعد عقود طويلة من عدم الاهتمام بهذا الملف الذى يعد واحداً من أهم الملفات للحفاظ على الأمن القومى المصرى وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية الى أرض سيناء .

وأكد أن الحقيقة الثالثة تمثلت فى تمثيل كل التيارات السياسية والحزبية والشعبية فى هذه الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الوزراء لسيناء وهو ما يؤكد حرص ال 105 مليون مواطن على الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر موجهاً التحية والتقدير لكل المصريين على دعمهم التام والحقيقى لسياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية خلال هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها المنطقة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والتى راح ضحيتها الالاف من الشهداء الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين

وقال : إن الحقيقة الرابعة تتمثل فى الدعم الكبير والتضحيات الضخمة التي قدمها ابطال وصقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لتحرير كل ربوع سيناء الغالية من براثن الارهاب والارهابيين موجهاً تحية قلبية لاعلان شيوخ القبائل وجماهير وأهالى سيناء خلال زيارة رئيس الوزراء دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل سيناء

وأعرب سعد الدين عن ثقته التامة فى أن سيناء ستكون واحدة من أهم المناطق الواعدة اقتصادياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً خلال المرحلة القادمة مناشداً رجال الأعمال والاستثمار الوطنيين التوجه باستثماراتهم الى سيناء بعد الحوافز التشجيعية التى قررتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للاستثمار فى سيناء.