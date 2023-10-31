وزير الرى يكرم الأفارقة المشاركين فى دورة "التصميم الهيدروليكى"

كرم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى (٢٤) من المتدربين الأفارقة المشاركين فى الدورة التدريبية الاولى في مجال "التصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الامطار فى المناطق الحضرية والريفية" والمنعقدة بمقر مركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه خلال الفترة من ١٥ أكتوبر حتى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ،وذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه.

ووجه سويلم التحية للمتدربين على تواجدهم فى مصر ومشاركتهم فى هذه الدورة الهامة ، مشيرا لحرص مصر على ان تشارك الخبرات مع مختلف الدول الافريقية فى مجال التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى أصبحت تحديا يواجه كافة دول العالم خاصة الدول الإفريقية ، وهو ما يجب أن نواجهه من خلال التعاون وتبادل الخبرات والتعلم من مختلف تجارب الدول .

وأشار لمبادرة AWARe التى تم تحت مظلتها انشاء "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" والذى يوفر التدريب اللازم للمتخصصين فى مجال المياه من الدول الإفريقية للتعامل مع تغير المناخ ، مطالبا المتدربين بأن يكونوا سفراء لمبادرة AWARe فى بلادهم لعرض ما تقدمه هذه المبادرة للدول الافريقية سواء فى مجال تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية او رفع قدرات المتخصصين الأفارقة من العاملين فى مجال المياه .

يشارك فى الدورة التدريبية المتدربين الحاصلين على المنح الدراسية المقدمة من وزارة الموارد المائية والرى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية من ١٥ دولة أفريقية هى (غينيا بيساو - غانا - بوركينا فاسو - ناميبيا - زامبيا - الكاميرون - مدغشقر - كوت ديفوار - مالاوى - توجو - بنين - سيراليون - السودان - جنوب السودان - مصر) .

وتهدف الدورة إلى تدريب المشاركين من أبناء القارة الافريقية على التخطيط والتصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الامطار وانشاؤها وصيانتها ، ويتم خلال الدورة تقديم العديد من الموضوعات مثل (هيدرولوجيا المياه السطحية - تجميع البيانات الخاصة بمياه الامطار - أستخدام النماذج الهيدرولوجية فى حساب كميات الامطار - استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى تحليل البيانات وبناء قواعد بيانات جغرافية - حصاد مياه الامطار - التغيرات المناخية وتأثيرها على معدلات سقوط الامطار - تقييم الاثار البيئية لسقوط الامطار على المدن - التخطيط والتصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الامطار من خلال التدريب العملى على البرامج الهندسية المتخصصة - انشاء وصيانة شبكات تصريف الامطار) .