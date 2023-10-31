قافلة طبية بقرية العراق في الإسكندرية ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية العراق والتي تم إقامتها يومي الاحد والاثنين 29 و30 أكتوبر بالوحده الصحية لقريه العراق بمنطقه العامريه بالاسكندرية والتي تبعد 15 كم عن اقرب مستشفي عام "مستشفي العامريه العام"، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وصرحت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية "الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان و الرمد"، وشارك فيها 50 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأكملت "ندا" أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1283 مريض من أهالي من المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 8 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 86 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و55 تحليلاً بمعمل الطفيليات و4 أشعة سينية علاوة على فحص 50 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 533 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.