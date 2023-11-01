الليلة.. الأهلي يستضيف صن داونز في معركة العبور لنهائي الدوري الأفريقي

يخوض في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة صعبة وقوية أمام فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، وهي المباراة التي ينتظرها عشاق المارد الأحمر من المحيط إلى الخليج، بسبب قوة المنافس، بالإضافة إلى حساسية تلك اللقاءات في الفترات الماضية، فكم من مرة أقصى الأهلي الفريق الجنوب أفريقي من دوري أبطال أفريقيا، وخسر المارد الأحمر بالخمسة مرتين أمام صن داونز، لذا فالمباراة تحظى باهتمام كبير.



ويتسلح الأهلي في تلك المباراة بجماهيره في هذا اللقاء، حيث حاول مجلس إدارة النادي على مدار الأيام إلى زيادة عدد الجمهور والحصول على موافقة أمنية بحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير لما لهم من دور مهم في تلك المباريات، وطلب الأحمر من جماهيره ضرورة الاحتشاد على ملعب استاد القاهرة في هذه الليلة، لمساندة اللاعبين في لقائهم الصعب، لا سيما وأن الفريق خسر مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي بهدف دون رد.



وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أكثر من اجتماع ومحاضرة فنية مع اللاعبين على مدار الأيام الماضية وتهيأتهم نفسيا لهذه الموقعة الصعبة، وشدد المدير الفني في محاضراته على أهمية تأمين الشق الدفاعي، وحذرهم من إغفاله على حساب الشق الهجومي، لأنه في حالة تسجيل الضيوف هدفا فسوف يصعب المهمة أمام بطل أفريقيا، في ظل احتساب قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.