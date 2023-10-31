الامن يضبط محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص وكذا محل لبيع مستلزمات فك الشفرات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة القاهرة ، وكذا محل لبيع مستلزمات فك شفرات القنوات الفضائية ،حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون ترخيص وإنشاء قنوات خاصة تبث بصورة لاسلكية لعرض الإعلانات والأفلام المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشبكة ، وضبط المتهم المذكور ، بحوزته (هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية - جهاز حاسب آلى محمل عليه مصنفات غير مجازة رقابياً" محتوى القنوات الخاصة به)، وكذا (محطة بث لاسلكى لتوسيع دائرة البث بالشبكة).

وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق ربح مادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

