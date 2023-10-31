كأس خادم الحرمين.. رونالدو وماني يقودان النصر أمام الاتفاق

أعلن لويس كاسترو المدير الفنى لفريق النصر، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الاتفاق؛ وذلك بعد قليل على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تشكيل فريق النصر كالآتى:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – أليكس تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – تاليسكا.

ويسعى العالمي خلال مباراته الحاسمة أمام الاتفاق، في تخطي هذه العقبة، لحصد بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك السعودي، ومواصلة مشواره في البطولة.