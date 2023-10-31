كيف يضمن التأمين الصحي الشامل سلامة المرضي؟.. بروتوكولات قومية للتشخيص والعلاج.. رقابة على المنشآت والمستشفيات.. ومعايير دولية للأمان البيئي

تُؤكد منظمة الصحة العالمية أن البيّاِنات والدراسات أظهرت أن المرضى عندما يُعاملون على أنهم شركاء في الرعاية المقدَّمة إليهم، تتحقق مكاسب كبيرة في مجال السلامة ورضا المرضى.

وفي هذا الإطار تولي المؤسسات الصحية في مصر اهتمام كبير بـ سلامة المرضى، على رأسها وزارة الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الدواء، والهيئة العامة للتأمين الصحي، خاصةَ مع انشاء مراحل التأمين الصحي الشامل، واعتماد المستشفيات والمنشآت الصحية على عدة معايير إعتماد ضرورية تعزز سلامة المرضى وتقدم خدماتها وفقًا لمعايير دولية.

معايير دولية

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة أطلقت معايير تنص على تقديم الخدمة الطبية بما يتوافق مع أحدث المعايير والاتجاهات الدولية مع مراعاة خصوصية التجربة المصرية، من خلال دراسة المدخلات والمخرجات في مكونات الخدمة الصحية ونتائجها.

وأكد رئيس الاعتماد والرقابة في تصريحات للبوابة نيوز، علي أن هذه المعايير تضع مصلحة وسلامة المريض ومقدم الخدمة على حد سواء، وتتعامل مع المريض كمحور أساسي لجميع مكونات الخدمة الصحية.

أمان صحي

وشدد "طه" علي أهمية أن تتناسب القيمة المادية التي يدفعها المريض مع مستوى جودة الخدمة التي يتلقاها من الرعاية الصحية، وأن المعايير الدولية التي تضعها الهيئة تشمل بروتوكلات تضمن التشخيص والعلاج لتجنب تكرار بعض الاجراءات الطبية التي يتحمل تكلفتها المريض.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير الهيئة تشمل أيضًا الحق في الأمان الصحي لسلامة المرضى، وسلامة مقدمي الرعاية الصحية، وسلامة المرافق والبيئة، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الطبية وإدارة النظم والمعلومات.

وأوضح أن هناك آليات لتطبيق المعايير وضمان استمرار العمل بها من خلال الاهتمام بالتدريب والتأهيل، وتقييم المخاطر والتصدي للأخطاء الطبية، وتوفير نظم وسياسات صحية فعالة ومتكاملة تشمل تدارك وتصحيح هذه الأخطاء، وتعزيز الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية في كل مراحل تقديم الخدمة.

بروتوكولات السلامة والوقاية

وكشف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة لـ "البوابة نيوز" عن بروتوكولات قومية لضمان سلامة المرضى في المنشآت الصحية من ضمنها، الوقاية من الإصابة بقرح الفراش، والتشخيص والعلاج لجلطات الساق والوقاية منها أثناء العمليات الجراحية.

إضافة إلى بروتوكولات تخص الدواء، حول كيفية اختيار الدواء المناسب للمريض وفي التوقيت والحالة التي تساعد على تقديم رعاية طبية أفضل بالجرعة والمدة الكافية، مما يساعد في عدم هدر الأدوية، وعدم تعريض المريض للسموم.

كما أشار إلى معيار برنامج الإشراف على المضادات الصحية، والذي يهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن والفعال للمضادات الحيوية مشيرًا إلى ضرورة التزام مقدمي الخدمات الصحية بتطبيق المعايير الصادرة عن الهيئة والتي تضمن أمن وسلامة المرضى.

رعاية شاملة في التأمين الصحي

من جانبها أكدت هيئة الرعاية الصحية أن تعزيز مفهوم سلامة المرضى على رأس أولوياتها، وأن الهيئة دشنت عدة مبادرات لزيادة وعي الجمهور والقائمين بالرعاية الصحية على سلامة المرضى وإبراز حقوقهم منها مبادرة "خمسماية جودة"، و"عين على رعاية".

وأوضح د.هاني راشد نائب رئيس الهيئة، أن سلامة المرضى تنعكس بالإيجاب على سلامة العمل الصحي، بدءًا من ضمان سلامة المنشأة الطبية وكفاءة البنية التحتية للمنشآت الهيئة وأمان الخدمة الطبية المقدمة للمريض.

وكشف " راشد "عن اعتماد 90 منشأة اعتماد كلي و55 منشأة معتمدة اعتماد مبدئي، من هيئة الاعتماد والجودة، وهو ما يدلل على اهتمام الهيئة بتعميق ثقافة سلامة المريض وسلامة المنشأة وجودة الخدمة داخل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأكد راشد" في تصريحات صحفية أن الهيئة أطلقت أيضًا البرنامج الالكتروني OVR لتشجيع العاملين على الإبلاغ عن الأخطاء الطبية، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تقوم على تثقيف المرضى وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم سواء داخل المنشأة أو خارجها، وكذلك توعية مقدمي الخدمة الصحية بأهمية تعزيز ثقافة الجودة داخل المنشأة.