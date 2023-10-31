تغيرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري السوبر الأفريقي

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على إجراء تعديلات على تشكيل فريقه في مباراة العودة أمام صن داونز غدا الأربعاء، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي، بعدما شهدت مباراة الذهاب عدم أداء بعض اللاعبين الأدوار المطلوبة منهم خلال المباراة.

ويفكر كولر في إعادة صلاح محسن لدكة الأهلي مع الاعتماد على أحد الثنائي محمود كهربا أو أنتوني موديست، وإن كان الأول هو الأقرب للمشاركة، كما يفكر المدير الفني السويسري في إعادة إمام عاشور للمشاركة الأساسية، حال التأكد من جاهزيته للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر التي تسبق مباراة العودة أمام بطل جنوب أفريقيا غدا، على أن تكون مشاركته على حساب قفشة.

ومن ضمن الحلول المطروحة أمام كولر لإجراء تعديل على خطة المباراة هي عودة أحمد نبيل كوكا للمشاركة الأساسية، بعد الخطأ الذي وقع فيه مروان عطية في مباراة الذهاب وكلف فريقه استقبال هدف الهزيمة.

في حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا يصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.