شوبير يكشف حقيقة هروب أسوريو من الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة هروب الكولومبي خوان كارلوس أسوريو، بعد تغيبه عن قيادة مران الزمالك أمس الاثنين، استعدادًا لمواجهة زد مساء الجمعة المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم، أن أسوريو فاجأ الجميع بالغياب عن مران الزمالك، لكن تغيب المدرب الكولومبي جاء بعد الحصول على إذن من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن ملف كرة القدم على أن يعود لقيادة مران الزمالك اليوم.

وأضاف شوبير: "لا بد من حسم ملف أوسوريو، مش كل مباراة يفوز بها يبقى مدرب عظيم، وفي الخسارة يبقى مش عارف إمكانيات اللاعبين، يجب حسم هذا الأمر".

ويستعد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.