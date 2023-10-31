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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإفريقي| تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

الاجتماع الفني -
الاجتماع الفني - ارشيفية
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عقد صباح اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وصن داونز؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الأربعاء باستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.
أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقما باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

الأهلى الأهلي وصن داونز الأربعاء القاهرة الدوري الأفريقي
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