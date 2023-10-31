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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحقيقات موسعة حول ضبط 10 كيلوجرامات حشيش بحوزة ديلر مخدرات بالشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فتحت نيابة الشروق وبدر تحقيقات موسعة في واقعة ضبط ديلر مخدرات بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 10 كيلوجرامات.

وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخص ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الشروق وبدر المادة المخدرة المعمل الكيميائي تحريات المباحث قسم شرطة الشروق
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