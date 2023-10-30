في ذكرى ميلادها.. أبرز أعمال إنعام الربيعي الدرامية

تحتفي الأوساط الفنية العربية، اليوم الإثنين، بذكرى ميلاد الفنانة العراقية إنعام الربيعي، التي بدأت مشوارها الفني عام 1987 بمسرح العمارة، واشتهرت بالأدوار الكوميدية.

فوانيس أولى أعمالها المسرحية

شكلت الربيعي ثلاثيا رائعا في الدراما العراقية مع المخرج جمال عبد جاسم، والفنانة تمارا محمود، حيث قدموا سويا العديد من الأعمال الناجحة، فكان أول عمل مسرحي بعنوان "فوانيس" عام 1972، للمؤلف طه سالم، ثم اتجهت إلى عالم الدراما وكان أول عمل درامي بعنوان "أرجوحة النار"، ثم أتبعه عددا من الأعمال الدرامية الناجحة التي من بينها: "العرضحالجي، وحيرة، ضربة زاوية، وأحلام السنين، والعدلين" وغيرهم، وفي السطور التالية نستعرض أبرز أعمال "الربيعي" الدرامية.

بيت الطين

لعبت الفنانة إنعام الربيعي دور "نوعة" في مسلسل "بيت الطين" الذي عُرض لأول مرة في 2005، وهو عمل كوميدي اجتماعي تأريخي، تدور أحداثه حول عدد من الحكايات التي دارت خلال فترة ما قبل بعد نكسة 1967، ومدى تأثير هذه الحرب التي خسرها العرب على كل شيء في حياتهم.

وشاركها البطولة الفنانين: طه علوان، وفوزية حسن، مازن محمد مصطفى، حافظ لعيبي، ساهرة عويد، وفلاح إبراهيم، وإنعام الربيعي، ومحمد ناجي، وعلي داخل، وسامي قفطان، وخضير أبو العباس، ومن تأليف وإخراج عمران التميمي.

مسلسل بيت الطين

حب وحرب

قدم العمل الدرامي "حب وحرب" على جزئين، وعرض في العام 2003، تدور أحداثه في اطار تراجيدي كوميدي، إبان الغزو الأمريكي للعراق وما تخلل ذلك من تدهور أمني، وفوضى سياسية، واضطراب عام في مفاصل الدولة، وتتمحور حلقات المسلسل حول شخصيتين هما: "فوزي" وخطيبته "فاتن"، الذين كانا قد خططا لزواجهما لولا الأحتلال الذي بدد أحلامهما، بسبب التوترات التي حدثت بعد أحداث حرب الخليج الثالثة، لكنهما يتحديا الظروف، وفي نهاية المطاف يتزوجان، لكن بعد أن يفقد فوزي والدته إثر حادث انفجار.

ويشارك في بطولة العمل الفنانين: قاسم ملاك في دور "فوزي"، ونغم السلطاني في دور "فاتن"، وعواطف السلمان في دور والدة فوزي، وزهرة الربيعي، وإنعام الربيعي، وأمل طه، وبهجت الجبوري، وفوزية حسن، ومن تأليف قاسم الملاك، وإخرج جمال عبد جاسم.

مسلسل حب وحرب

ذئاب الليل

يُعد مسلسل "ذئاب الليل" من أولى الأعمال التلفزيونية العراقية التي تحتوي على مشاهد عنف، حيث تتناول مواضيع العصابات الإجرامية، والذي عُرض في أواخر عام 1992 على مدار 30 حلقة يوميا، وتدور أحداثه حول أربعة أشخاص خارجين عن القانون وعصابتهم الإجرامية التي تعمل على سرقة السيارات والأشخاص، تتكون العصابة من "جواد الشكرجي" في دور سيف الملقب بـ "أبو جحيل" زعيم عصابة المطلوبين الأربعة، و"جلال كامل" في دور منذر المُلقب بـ"أبو علج"، أحد أفراد عصابة أبو جحيل، ومنذر هو طالب جامعي ومن عائلة متيسرة الحال وذو سمعة جيدة والده محامي، يعمل مع خاله مفيد في بيع الأجهزة الإلكترونية، و"فارس خليل شوقي" في دور مهند المُلقب بـ"أبو فاس"، وهو أحد أفراد عصابة أبو جحيل، و"حسن هادي" في دور نائل، أحد أفراد عصابة أبو جحيل، وابن نوال المراهق، الذي يعيش مع جدته، وينضم للعصاب، فبعد زيادة أعمالهم الإجرامية يوكل ضابط الشرطة المقدم بلال بقضية ملاحقة العصابة عبر البلاد.

ويشارك في بطولة العمل الفنانين: جواد الشكرجي، وفاطمة الربيعي، وجلال كامل، وإنعام الربيعي، وفارس خليل شوقي، وبهجت الجبوري، وسامي قفطان، وفاء حسين، وعواطف السلمان، وخليل شوقي، وحسن هادي، ومحسن العزاوي، وعبدالجبار كاظم، ومن تألبف صباح عطوان، وإخراج حسن حسني.