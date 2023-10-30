اقرأ غدًا في "البوابة".. الأزهر يدعو لنصرة فلسطين: أهل غزة الأبرياء رمز العزة والصمود يواجهون جيش الاحتلال الإرهابي

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

في ندوة حزب "حماة الوطن" بمحافظة المنيا

داليا عبد الرحيم: موقف الرئيس السيسي أجهض مخطط تهجير الفلسطينيين لسيناء

الأزهر يدعو لنصرة فلسطين: أهل غزة الأبرياء رمز العزة والصمود يواجهون جيش الاحتلال الإرهابي

فلسطين لن تموت

مدير المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة لـ "البوابة": الاستجابة للاحتلال بإخلاء المستشفى مستحيل

د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يكتب: محكمة العدل الإلهية

د. شوقي علام مفتي الجمهورية يكتب: وماذا بعد مؤتمر الإفتاء العالمي؟

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