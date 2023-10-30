صور.. استمرار تنفيذ مستشفى ميداني لجرحى غزة بشمال سيناء

الإثنين 30/أكتوبر/2023 - 05:44 م

نفذ مجلس مدينة الشيخ زويد، المستشفى الميداني لجرحى غزة، ويعمل الجميع بكامل طاقتهم حتى يتم الانتهاء من تنفيذها خلال الساعات القادمة.

ويواصل صالـح أبوهـولى رئيـس مركـز ومدينـة الشيـخ زويـد، اليوم الإثنين، في متابعة تنفيذ مستشفى الميداني بالشيخ زويد، وذلك لاستقبال جرحى غزة.

جدير بالذكر أن رئيس المـركز والمدينـة، ذكر في بيان إعلامي أمس ، أنه تـم وصول 12 كـرفان و4 خيام سـعة الـواحدة منـها 20 سريرا وطول الواحدة 15 م والمستشفى على مساحة خرسـانية 30 م × 46 م بالإضـافة إلى عـدد 5 حمـامات رجـال وعـدد 5 حمـامات نسـاء ومحطـة تحليـة ميـاة وخـزان ميـاة وعـدد 3 محـولات كـهرباء.

وكان محافظ شمال سيناء قد ذكر خلال لقاء جمعه بالسفير الكويتي بالقاهرة، غانم الغانم، (الخميس) الماضي ، إلى «احتمالية إنشاء مستشفى ميداني آخر في مدينة بئر العبد، لزيادة طاقة الأسرّة بشمال سيناء؛ إذ إن مستشفيات المحافظة طاقتها 300 سرير، بالإضافة إلى أسرّة الحالات الحرجة والعناية المركزة؛ إذ يتم رفع طاقة المحافظة إلى 400 سرير، وكل مستشفى ميداني منهما بطاقة 50 سريراً».